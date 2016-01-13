Трое граждан России задержаны в Анталье в ходе операции против ИГ

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Три гражданина России задержаны в турецкой Анталье в ходе операции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) после теракта в Стамбуле, сообщает Report со ссылкой на Dogan.

Мощный взрыв прогремел накануне утром в районе площади Султанахмет в центре Стамбула в момент, когда там находилась группа туристов. По данным властей, десять человек погибли, 15 ранены. Все жертвы являются иностранцами, восемь из них - граждане Германии, и один - Перу.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что взрыв совершил террорист-смертник из Сирии.