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Ми-8 пока не может вылететь на поиски вертолета Robinson в Якутии из-за метеоусловий

Ми-8 пока не может вылететь на поиски вертолета Robinson в Якутии из-за метеоусловий Вертолет Ми-8 авиакомпании "Полярные авиалинии" пока не вылетел на поиски вертолета Robinson, который пропал в Якутии в ночь на пятницу с четырьмя людьми на борту.
В регионе
20 июля 2024 г. 08:09
Ми-8 пока не может вылететь на поиски вертолета Robinson в Якутии из-за метеоусловий

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Полярные авиалинии" пока не вылетел на поиски вертолета Robinson, который пропал в Якутии в ночь на пятницу с четырьмя людьми на борту.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это связано с метеоусловиями, сообщили в компании.

"Пока не вылетел", - сообщили в авиакомпании, связав это с метеоусловиями. Прогноз погоды дается каждый час.

19 июля вылет не состоялся по соображениям безопасности полетов из-за неблагоприятных погодных условий в районе проведения поисков. Его перенесли на утро 20 июля.

По предварительным данным, в ночь на 19 июля в Алданском районе Якутии у вертолета Robinson R44 II сработал аварийный радиомаяк. В назначенное время пилот не вышел на связь. Местонахождение воздушного судна неизвестно. На борту вертолета находились пилот и три пассажира

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