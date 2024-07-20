Ми-8 пока не может вылететь на поиски вертолета Robinson в Якутии из-за метеоусловий

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Полярные авиалинии" пока не вылетел на поиски вертолета Robinson, который пропал в Якутии в ночь на пятницу с четырьмя людьми на борту.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Полярные авиалинии" пока не вылетел на поиски вертолета Robinson, который пропал в Якутии в ночь на пятницу с четырьмя людьми на борту.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это связано с метеоусловиями, сообщили в компании.

"Пока не вылетел", - сообщили в авиакомпании, связав это с метеоусловиями. Прогноз погоды дается каждый час.

19 июля вылет не состоялся по соображениям безопасности полетов из-за неблагоприятных погодных условий в районе проведения поисков. Его перенесли на утро 20 июля.

По предварительным данным, в ночь на 19 июля в Алданском районе Якутии у вертолета Robinson R44 II сработал аварийный радиомаяк. В назначенное время пилот не вышел на связь. Местонахождение воздушного судна неизвестно. На борту вертолета находились пилот и три пассажира