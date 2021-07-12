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Восьмилетняя девочка поступила в МГУ

Восьмилетняя девочка поступила в МГУ Факультет психологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова готов зачислить восьмилетнюю Алису Теплякову, которая закончила школу и сдала единый государственный экзамен.
В регионе
12 июля 2021 г. 17:13
Восьмилетняя девочка поступила в МГУ

Факультет психологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова готов зачислить восьмилетнюю Алису Теплякову, которая закончила школу и сдала единый государственный экзамен.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

"Алиса не является для нас исключением. Мы с радостью предоставим возможность обучения психологии в случае успешной сдачи вступительных испытаний. Это требование также одинаково для всех, и мы желаем Алисе успехов", — сказали на факультете.

В МГУ пожелали девочке, чтобы целеустремленность, самоорганизация и саморегуляция помогли ей и дальше достигать заявленных целей, которые "явно обгоняют ее юный возраст".

Ранее СМИ писали, что в Москве восьмилетняя девочка Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и получила аттестат за 11-й класс. Всего Алиса сдавала шесть предметов в формате ОГЭ — физику, информатику, русский, математику, биологию и химию, остальные — в формате итоговых диагностик.

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