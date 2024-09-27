Мгер Григорян: Между Арменией и Россией существуют проблемы

Существуют проблемы в отношениях между Арменией и Россией. Двум странам нужно попытаться их разрешить.

Существуют проблемы в отношениях между Арменией и Россией. Двум странам нужно попытаться их разрешить.

Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил журналистам вице-премьер Армении Мгер Григорян.

"В армяно-российских отношениях есть проблемы. Но я думаю, что нам нужно сбалансировать и попытаться устранить все подводные камни", - отметил он.

Григорян сказал, что "возникает много проблем, объяснения которых не до конца даны". "Я думаю, нам следует попытаться понять проблемы и принять правильные решения", - добавил он.