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Мгер Григорян: Между Арменией и Россией существуют проблемы

Мгер Григорян: Между Арменией и Россией существуют проблемы Существуют проблемы в отношениях между Арменией и Россией. Двум странам нужно попытаться их разрешить.
В регионе
27 сентября 2024 г. 10:04
Мгер Григорян: Между Арменией и Россией существуют проблемы

Существуют проблемы в отношениях между Арменией и Россией. Двум странам нужно попытаться их разрешить.

Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил журналистам вице-премьер Армении Мгер Григорян.

"В армяно-российских отношениях есть проблемы. Но я думаю, что нам нужно сбалансировать и попытаться устранить все подводные камни", - отметил он.

Григорян сказал, что "возникает много проблем, объяснения которых не до конца даны". "Я думаю, нам следует попытаться понять проблемы и принять правильные решения", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan baş nazirinin müavini: Rusiya ilə aramızda həlli vacib olan problemlər var

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