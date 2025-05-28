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Мгер Григорян: Ереван и Баку продолжают диалог по вопросу делимитации границы

Мгер Григорян: Ереван и Баку продолжают диалог по вопросу делимитации границы Армения продолжает вести диалог с Азербайджаном относительно вопросов делимитации границы.
В регионе
28 мая 2025 г. 14:14
Мгер Григорян: Ереван и Баку продолжают диалог по вопросу делимитации границы

Армения продолжает вести диалог с Азербайджаном относительно вопросов делимитации границы.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

"У меня нет новостей, чтобы сообщить вам, некоторые работы (по делимитации и демаркации границы) ведутся. Я не считаю процесс тупиковым, у нас есть полная правовая база, одобренная обеими странами и прошедшая внутренние процедуры. Это очень важно для продолжения работы", - сказал он.

По его словам, дата новой встречи комиссий пока не определена.

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Версия на азербайджанском языке Mher Qriqoryan: İrəvan və Bakı sərhədlərin delimitasiyası məsələsi üzrə dialoqu davam etdirir
Версия на английском языке Mher Grigoryan: Yerevan and Baku continue dialogue on border demarcation

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