Мгер Григорян: Ереван и Баку продолжают диалог по вопросу делимитации границы

Армения продолжает вести диалог с Азербайджаном относительно вопросов делимитации границы.

Армения продолжает вести диалог с Азербайджаном относительно вопросов делимитации границы.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

"У меня нет новостей, чтобы сообщить вам, некоторые работы (по делимитации и демаркации границы) ведутся. Я не считаю процесс тупиковым, у нас есть полная правовая база, одобренная обеими странами и прошедшая внутренние процедуры. Это очень важно для продолжения работы", - сказал он.

По его словам, дата новой встречи комиссий пока не определена.