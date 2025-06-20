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Мгер Григорян: Азербайджан и Армения продолжают работу в рамках делимитации границ

Мгер Григорян: Азербайджан и Армения продолжают работу в рамках делимитации границ Мгер Григорян: Контакты по делимитации границ между Баку и Ереваном продолжаются
В регионе
20 июня 2025 г. 12:34
Мгер Григорян: Азербайджан и Армения продолжают работу в рамках делимитации границ

Баку и Ереван продолжают работу в рамках делимитации границ.

Как сообщает Report, об этом вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил Sputnik-Армения на полях Петербургского международного экономического форума.

"Контакты есть, однако процесс достаточно сложный. Соответственно, необходимы определенные подготовительные работы, которые на самом деле сейчас проводятся. Но я бы не давал оценок по поводу того, замедлился или ускорился процесс", - сказал вице-премьер Армении.

По словам Григоряна, конкретной даты следующего заседания комиссий по делимитации на данный момент нет.

"Тем не менее существует утвержденный документ, который регулирует и определяет порядок взаимодействия сторон", - добавил он.

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Версия на английском языке Mher Grigoryan: Azerbaijan, Armenia continue to work within border delimitation
Версия на азербайджанском языке Baş nazirin müavini: Azərbaycanla sərhədlərin delimitasiyası çərçivəsində işi davam etdiririk

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