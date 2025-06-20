Мгер Григорян: Азербайджан и Армения продолжают работу в рамках делимитации границ

Баку и Ереван продолжают работу в рамках делимитации границ.
Как сообщает Report, об этом вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил Sputnik-Армения на полях Петербургского международного экономического форума.
"Контакты есть, однако процесс достаточно сложный. Соответственно, необходимы определенные подготовительные работы, которые на самом деле сейчас проводятся. Но я бы не давал оценок по поводу того, замедлился или ускорился процесс", - сказал вице-премьер Армении.
По словам Григоряна, конкретной даты следующего заседания комиссий по делимитации на данный момент нет.
"Тем не менее существует утвержденный документ, который регулирует и определяет порядок взаимодействия сторон", - добавил он.