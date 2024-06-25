Международный уголовный суд выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова

Палата предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) выдала ордер на арест бывшего министра обороны России Сергея Шойгу (сейчас занимает пост секретаря Совбеза - ред.) и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

Палата предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) выдала ордер на арест бывшего министра обороны России Сергея Шойгу (сейчас занимает пост секретаря Совбеза - ред.) и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на сообщение суда.

"Досудебная плата II Международного уголовного суда... выдала ордеры на арест двух лиц, Сергея Шойгу и Валерия Герасимова в контексте ситуации в Украине за предполагаемые международные преступления, совершенные с по меньшей мере 10 октября 2022 до по меньшей мере 9 мая 2023", - говорится в заявлении.