NYT: Международный уголовный суд готовит два дела о военных преступлениях России в Украине

Международный уголовный суд (МУС) намерен открыть два дела о военных преступлениях, которые связывают с боевыми действиями России в Украине, запросит задержание нескольких человек.
Как передает Report, об этом пишет американская газета New York Times со ссылкой на источники.
Сообщается, что два дела представляют первые международные обвинения, которые намерены выдвинуть с начала боевых действий РФ в Украине и спустя несколько месяцев работы специальных следственных групп.
По данным издания, Россию намерены обвинить в вывозе украинских детей, а также в намеренном нацеливании на гражданскую инфраструктуру в Украине.
Ожидается, что прокурор МУС Карим Хан должен сначала представить обвинения комиссии досудебных судей, которые определят, были ли соблюдены юридические стандарты или необходимо собрать больше доказательств.