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NYT: Международный уголовный суд готовит два дела о военных преступлениях России в Украине

NYT: Международный уголовный суд готовит два дела о военных преступлениях России в Украине Международный уголовный суд (МУС) намерен открыть два дела о военных преступлениях, которые связывают с боевыми действиями России в Украине, запросит задержание нескольких человек.
В регионе
13 марта 2023 г. 20:05
NYT: Международный уголовный суд готовит два дела о военных преступлениях России в Украине

Международный уголовный суд (МУС) намерен открыть два дела о военных преступлениях, которые связывают с боевыми действиями России в Украине, запросит задержание нескольких человек.

Как передает Report, об этом пишет американская газета New York Times со ссылкой на источники.

Сообщается, что два дела представляют первые международные обвинения, которые намерены выдвинуть с начала боевых действий РФ в Украине и спустя несколько месяцев работы специальных следственных групп.

По данным издания, Россию намерены обвинить в вывозе украинских детей, а также в намеренном нацеливании на гражданскую инфраструктуру в Украине.

Ожидается, что прокурор МУС Карим Хан должен сначала представить обвинения комиссии досудебных судей, которые определят, были ли соблюдены юридические стандарты или необходимо собрать больше доказательств.

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Версия на английском языке International Court to open war crimes cases against Russia

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