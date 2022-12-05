Международный транспортный коридор Север-Юг находится в центре внимания

Международный транспортный коридор Север-Юг обсуждается постоянно на уровне президентов двух стран, главами правительств.

Международный транспортный коридор Север-Юг обсуждается постоянно на уровне президентов двух стран, главами правительств.

Как передает Report, об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил по итогам встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Москве.

"Обсуждения идут на всех уровнях. В последнее время эти дискуссии оживились, учитывая появление четких оценок не только для наших стран, но и для Ирана. Это существенная выгода для перевозчиков Азии и Европы и экономия и по времени, и по финансовым затратам. Проработка идет очень интенсивно", - заявил глава МИД РФ, подчеркнув, что "присутствует заинтересованность всех участвующих сторон".

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, в свою очередь, подтвердил слова Лаврова о важности проекта "Север-Юг". По его словам в настоящее время актуальность его еще больше выросла.

"Когда мы говорим транснациональный транспортный проект, имеется в виду более широкая география, которая затрагивает не только нашу страну. Идет дискуссия, для того чтобы расширить возможности. По данному коридору идет перевозка грузов по мультимодальным схемам, на территории Ирана, где существует отсутствующий участок, сейчас процессы развиваются более динамично", - сказал Дж.Байрамов.