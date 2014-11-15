Международный молодежный форум c участием активистов из Азербайджана пройдет в Грозном

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ 16-20 ноября в городе Грозном состоится международный молодежный форум "За взаимопонимание на Кавказе". Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Совета Европы, мероприятие, организованное СЕ и российскими властями, соберет около 50 молодых активистов из России, Азербайджана, Армении, Грузии, Украины, Латвии, Польши, Словении и Чехии.

Участники форума поделятся опытом своей деятельности по укреплению мира, межкультурного диалога, терпимости и борьбы с пропагандой ненависти.