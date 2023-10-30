Международный Каспийский форум в Дагестане перенесли на две недели

Власти Дагестана изменили даты проведения Международного Каспийского цифрового форума.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает пресс-служба Минцифры Дагестана.
"Международный Каспийский цифровой форум переносится на две недели. Новые даты проведения – 16 и 17 ноября", - говорится в сообщении.
Такое решение, по данным ведомства, было принято Минцифры России и правительством Дагестана в понедельник вечером.
Ранее министерство цифрового развития Дагестана сообщало, что в Каспийске 2 и 3 ноября пройдет Международный Каспийский цифровой форум.