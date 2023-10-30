Международный Каспийский форум в Дагестане перенесли на две недели

Власти Дагестана изменили даты проведения Международного Каспийского цифрового форума.

Власти Дагестана изменили даты проведения Международного Каспийского цифрового форума.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает пресс-служба Минцифры Дагестана.

"Международный Каспийский цифровой форум переносится на две недели. Новые даты проведения – 16 и 17 ноября", - говорится в сообщении.

Такое решение, по данным ведомства, было принято Минцифры России и правительством Дагестана в понедельник вечером.

Ранее министерство цифрового развития Дагестана сообщало, что в Каспийске 2 и 3 ноября пройдет Международный Каспийский цифровой форум.