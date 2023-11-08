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Международный энергоцентр в Стамбуле начнет работу в 2024 году

Международный энергоцентр в Стамбуле начнет работу в 2024 году Создаваемый в Стамбуле международный энергетический центр, который займется вопросами поставок на зарубежные рынки энергоносителей и полезных ископаемых, а также ценообразованием в этой сфере, начнет работу в 2024 году.
В регионе
8 ноября 2023 г. 03:17
Международный энергоцентр в Стамбуле начнет работу в 2024 году

Создаваемый в Стамбуле международный энергетический центр, который займется вопросами поставок на зарубежные рынки энергоносителей и полезных ископаемых, а также ценообразованием в этой сфере, начнет работу в 2024 году.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил глава Минэнерго республики Алпарслан Байрактар.

"Мы нашли место для центра в международном финансовом центре в районе Аташехир. Надеемся, что реализация проекта начнется в 2024 году. В нем смогут принять участие представители частного сектора как местные, так и иностранные", - сказал министр.

Власти Турции ранее сообщали, что энергоцентр в Стамбуле будет создан в рамках реализации проекта международного газового хаба.

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Версия на азербайджанском языке İstanbulda Beynəlxalq Enerji Mərkəzi 2024-cü ildə fəaliyyətə başlayacaq

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