Международный энергоцентр в Стамбуле начнет работу в 2024 году

Создаваемый в Стамбуле международный энергетический центр, который займется вопросами поставок на зарубежные рынки энергоносителей и полезных ископаемых, а также ценообразованием в этой сфере, начнет работу в 2024 году.

Создаваемый в Стамбуле международный энергетический центр, который займется вопросами поставок на зарубежные рынки энергоносителей и полезных ископаемых, а также ценообразованием в этой сфере, начнет работу в 2024 году.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил глава Минэнерго республики Алпарслан Байрактар.

"Мы нашли место для центра в международном финансовом центре в районе Аташехир. Надеемся, что реализация проекта начнется в 2024 году. В нем смогут принять участие представители частного сектора как местные, так и иностранные", - сказал министр.

Власти Турции ранее сообщали, что энергоцентр в Стамбуле будет создан в рамках реализации проекта международного газового хаба.