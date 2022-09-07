Международные резервы РФ снизились до 565,7 млрд долларов

Международные резервы РФ на 1 сентября 2022 года составили 565,66 млрд долларов, что на 1,95% (или на 11,244 млрд) ниже показателя на начало августа.

Международные резервы РФ на 1 сентября 2022 года составили 565,66 млрд долларов, что на 1,95% (или на 11,244 млрд) ниже показателя на начало августа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это отражено в материалах ЦБ.

На 1 сентября 2021 года международные резервы составляли 618,181 млрд долларов.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщала, что в результате западных санкций замороженными оказались около 300 млрд долларов золотовалютных резервов РФ.