Международные наблюдатели следят за ходом президентских выборов в Узбекистане

В Узбекистане международные наблюдатели следят за ходом досрочных президентских выборов.

В Узбекистане международные наблюдатели следят за ходом досрочных президентских выборов.

Как передает командированный в Ташкент корреспондент Report из 105-го избирательного участка, досрочные президентские выборы начались в 08:00 и продлятся до 20:00 по местному времени.

Международные наблюдатели из разных компаний и организаций, парламентарии и представители дипкорпуса посещают избирательные участки и знакомятся с созданными условиями для обеспечения безопасного и прозрачного голосования граждан.

Представитель японской компании IM Corporation Хиройуки Ито заявил Report, что это его первый опыт участия в виде наблюдателя в выборах: "Мне очень интересно следить за выборами. Я не увидел никаких нарушений",- сказал он.

"Выборы проходят демократично и открыто", - сказал глава немецкой консалтинговой компании Laurea Germania Сорэн Кролл.

Председатель избирательного участка заявила, что в данном участке зарегистрировано 1 259 избирателей, из них 84 избирателей проголосовали досрочно: "Граждане очень активны, с 08:00 утра приходят и голосуют. Очень много иностранных наблюдателей, что радует. К 09:25 по местному времени, наш избирательный участок посетили 24 иностранных представителей".