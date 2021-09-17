Международные наблюдатели провели встречу в верхней палате парламента РФ

Мониторинговая группа на выборах в Государственную Думу Российской Федерации обсудила ход электоральной компании с вице-спикером Совета Федерации Константином Косачевым и председателем Комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным.

Мониторинговая группа на выборах в Государственную Думу Российской Федерации обсудила ход электоральной компании с вице-спикером Совета Федерации Константином Косачевым и председателем Комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным.

Как сообщает Report со ссылкой на Межпарламентскую Ассамблею государств-участников СНГ (МПА СНГ), в беседе с наблюдателями Константин Косачев отметил, что каждая избирательная кампания уникальна, поэтому не существует единых стандартов оценки демократичности выборов, хотя некоторые международные институты и пытаются их присвоить.

От отметил, что для наблюдения за выборами в Российской Федерации приглашено большое количество международных миссий.

Сенатор Григорий Карасин высоко оценил работу наблюдателей от МПА СНГ в области развития демократии и наблюдения за выборами и отметил роль Международного института мониторинга развития демократии МПА СНГ в последовательном соблюдении критериев мониторинга.

Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий представил группу наблюдателей, работающую на выборах в Государственную Думу, и рассказал о географии наблюдения текущей кампании. Данные, полученные в ходе этого наблюдения, также будут включены в итоговое заключение международных наблюдателей от МПА СНГ на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Отметим, что в состав наблюдательной делегации МПА СНГ входят и депутаты Милли Меджлиса.