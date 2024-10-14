Международное исследование: Ереван отстает от Баку по ряду экономических показателей

Столица Армении Ереван отстает от столицы Азербайджана Баку по ряду экономических показателей.
Как передает Report, это отражено в исследовании экспертов всемирно известного статистического ресурса Numbeo.
Отмечается, что расходы на аренду жилья в Баку на 50,1% ниже, чем в Ереване. В то же время услуги в заведениях общественного питания в столице Армении дороже, чем в столице Азербайджана. Так, цены в ресторанах Баку на 26,0% ниже, чем в Ереване.
Эксперты Numbeo также установили, что цены на продукты питания в Баку на 20,0% ниже, чем в Ереване. Согласно результатам исследования, покупательная способность жителей столицы Азербайджана на 36,7% выше, чем у жителей армянской столицы.