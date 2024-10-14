Международное исследование: Ереван отстает от Баку по ряду экономических показателей

Столица Армении Ереван отстает от столицы Азербайджана Баку по ряду экономических показателей.

Столица Армении Ереван отстает от столицы Азербайджана Баку по ряду экономических показателей.

Как передает Report, это отражено в исследовании экспертов всемирно известного статистического ресурса Numbeo.

Отмечается, что расходы на аренду жилья в Баку на 50,1% ниже, чем в Ереване. В то же время услуги в заведениях общественного питания в столице Армении дороже, чем в столице Азербайджана. Так, цены в ресторанах Баку на 26,0% ниже, чем в Ереване.

Эксперты Numbeo также установили, что цены на продукты питания в Баку на 20,0% ниже, чем в Ереване. Согласно результатам исследования, покупательная способность жителей столицы Азербайджана на 36,7% выше, чем у жителей армянской столицы.