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Международное исследование: Ереван отстает от Баку по ряду экономических показателей

Международное исследование: Ереван отстает от Баку по ряду экономических показателей Столица Армении Ереван отстает от столицы Азербайджана Баку по ряду экономических показателей.
В регионе
14 октября 2024 г. 21:49
Международное исследование: Ереван отстает от Баку по ряду экономических показателей

Столица Армении Ереван отстает от столицы Азербайджана Баку по ряду экономических показателей.

Как передает Report, это отражено в исследовании экспертов всемирно известного статистического ресурса Numbeo.

Отмечается, что расходы на аренду жилья в Баку на 50,1% ниже, чем в Ереване. В то же время услуги в заведениях общественного питания в столице Армении дороже, чем в столице Азербайджана. Так, цены в ресторанах Баку на 26,0% ниже, чем в Ереване.

Эксперты Numbeo также установили, что цены на продукты питания в Баку на 20,0% ниже, чем в Ереване. Согласно результатам исследования, покупательная способность жителей столицы Азербайджана на 36,7% выше, чем у жителей армянской столицы.

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Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq tədqiqatçılar: İrəvan bir sıra iqtisadi göstəricilərinə görə Bakıdan geri qalır

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