​Международные наблюдатели оценили президентские выборы в Украине

Выборы на Украине были хорошо организованы, несмотря на оперативные трудности и ограниченные сроки.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в пресс-релизе ОБСЕ по заявлению наблюдателей от организации.

"Выборы были хорошо организованы, несмотря на оперативные проблемы и ограниченные сроки", - сообщается в релизе.

Второй тур выборов президента Украины прошел накануне. По результатам обработки 99% протоколов, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,21% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,46% избирателей.