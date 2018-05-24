Международная следственная группа: Малазийский самолет “MH-17” был сбит российской ракетой

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ “Пассажирский самолет “MH-17” малазийских авиалиний был сбит ракетой, находящейся на вооружении российской армии”.

Как сообщает Report со ссылкой на австралийскую газету “The Sydney Morning Herald”, к такому мнению пришла Международная следственная группа. Согласно распространенной информации, ракета была выпущена по самолету с территории близ российской границы: "Самолет потерпел крушение вследствие пуска 53-й зенитно-ракетной бригадой вооруженных сил России ракеты".

Напомним, что авиакатастрофа произошла 17 июля 2014 года. В результате крушения самолета погибли 298 человек, 283 из которых – пассажиры, 15 – члены экипажа. Среди погибших – 154 гражданина Нидерландов, 27 – Австралии, 23- Малайзии, 11 – Индонезии, 6 – Великобритании, 4 – Германии, 4 – Бельгии, 3 – Филиппин и 1 гражданин Канады.