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Между Украиной и Россией состоялся обмен телами погибших военных

Между Украиной и Россией состоялся обмен телами погибших военных На линии фронта в Запорожской области прошел обмен телами погибших военных между Украиной и Россией.
В регионе
4 июня 2022 г. 19:12
Между Украиной и Россией состоялся обмен телами погибших военных

На линии фронта в Запорожской области прошел обмен телами погибших военных между Украиной и Россией.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом передает пресс-служба Кабмина.

"В результате переговоров с участием Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, была достигнута договоренность об обмене телами по формуле "160 на 160". Операция проводилась Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и другими силовыми структурами Украины", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna və Rusiya arasında hərbçilərin meyitlərinin mübadiləsi aparılıb

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