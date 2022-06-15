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Между Туркменистаном и Ираном подписаны девять меморандумов о взаимопонимании

Между Туркменистаном и Ираном подписаны девять меморандумов о взаимопонимании В присутствии президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и главы Ирана Ибрагима Раиси подписаны девять меморандумов о взаимопонимании между странами в различных областях и принято совместное заявление глав государств.
В регионе
15 июня 2022 г. 16:05
Между Туркменистаном и Ираном подписаны девять меморандумов о взаимопонимании

В присутствии президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и главы Ирана Ибрагима Раиси подписаны девять меморандумов о взаимопонимании между странами в различных областях и принято совместное заявление глав государств.

Как сообщает Report, в числе подписанных документов – меморандумы о взаимопонимании по торгово-экономическому, научно-техническому и культурно-гуманитарному сотрудничеству между рядом областей Туркменистана и Ирана, а также между государственными организациями соседних стран.

Напомним, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в столицу Ирана Тегеран с двухдневным визитом.

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Версия на английском языке Turkmenistan and Iran sign 9 documents
Версия на азербайджанском языке Türkmənistan ilə İran arasında 9 sənəd imzalanıb

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