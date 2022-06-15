Между Туркменистаном и Ираном подписаны девять меморандумов о взаимопонимании

В присутствии президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и главы Ирана Ибрагима Раиси подписаны девять меморандумов о взаимопонимании между странами в различных областях и принято совместное заявление глав государств.

В присутствии президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и главы Ирана Ибрагима Раиси подписаны девять меморандумов о взаимопонимании между странами в различных областях и принято совместное заявление глав государств.

Как сообщает Report, в числе подписанных документов – меморандумы о взаимопонимании по торгово-экономическому, научно-техническому и культурно-гуманитарному сотрудничеству между рядом областей Туркменистана и Ирана, а также между государственными организациями соседних стран.

Напомним, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в столицу Ирана Тегеран с двухдневным визитом.