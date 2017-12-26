Между Туркменистаном и Арменией откроется авиарейс

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Туркменская авиакомпания 27 декабря впервые выполнит авиарейс Ашхабад – Ереван – Ашхабад.

Как сообщает Report со ссылкой на "Новости Армении", об этом на итоговой пресс-конференции сообщил начальник Главного управления гражданской авиации при правительстве Армении (ГУГА) Сергей Аветисян.

По его словам, примечательно, что впервые в истории Армении полет будет выполнен с использованием привилегии "пятой степени свободы воздуха": "Рейс будет продолжен до Франкфурта, то есть выполнен по маршруту Ашхабад – Ереван – Франкфурт и обратно".