Между Турцией и Казахстаном подписаны 6 документов

По итогам переговоров между президентами Турции и Казахстана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Касым-Жомартом Токаевым в Астане подписано 6 документов.

По итогам переговоров между президентами Турции и Казахстана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Касым-Жомартом Токаевым в Астане подписано 6 документов.

Об этом передает Report со ссылкой на Anadolu.

Так, писаны соглашения между правительствами двух стран в области ветеринарии и безопасности пищевой продукции, о сотрудничестве в области здравоохранения.

Кроме того, стороны подписали меморандумы о сотрудничестве между Министерством культуры и спорта Казахстана и Министерством культуры и туризма Турции в области музейного дела, охраны и реставрации памятников; о взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции Казахстана и Министерством торговли Турции о сотрудничестве в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации и оценки соответствия; о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством труда и социальной защиты населения Казахстана и Министерством по делам семьи и социальных услуг Турции.

Токаев наградил Эрдогана орденом "Достык" I степени.