Между Турцией и Испанией подписано 11 документов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал партнерство его страны с Испанией в НАТО образцом для некоторых государств - членов Североатлантического альянса (НАТО).

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал партнерство его страны с Испанией в НАТО образцом для некоторых государств - членов Североатлантического альянса (НАТО).

Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом он заявил в Мадриде по итогам переговоров с главой правительства Испании Педро Санчесом.

"Испания с 2015 года по настоящее время посредством размещенных в нашей стране систем ПВО Patriot обеспечивает безопасность как своего союзника Турции, так и коллективную безопасность НАТО. Я хотел бы еще раз поблагодарить наших испанских друзей за это от себя лично и от лица свой страны. Я надеюсь, что этот вклад станет примером для некоторых других союзников по НАТО", - отметил Эрдоган.

По его словам, наряду с торгово-экономическими отношениями в ходе переговоров в Мадриде были актуализированы вопросы сотрудничества в военно-технической области между двумя странами. По данным СМИ, в повестке переговоров также закупки Анкарой европейского истребителя Eurofighter, производимого консорциумом, в который входит и Испания.

По итогам визита Эрдогана в Испанию подписано 11 двусторонних документов. Церемония подписания состоялась после встреч один на один и в расширенном составе между Эрдоганом и Санчесом во Дворце Монклоа.