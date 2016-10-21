Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Между Турцией и Ираком достигнута договоренность.

Как передает Report со ссылкой на Milliyet, об этом в рамках визита в Анкару заявил министр обороны США Эштон Картер.

По его словам, руководители двух государств пришли к принципиальному согласию по поводу участия в операциях против ИГ и касательно военной базы Башика близ иракского города Мосул: "На данный момент существует один контракт. Сейчас мы работаем над этим".

Отметим, что недалеко от региона Башика иракской провинции Мосул расположена военная база Турции. Они проводят учения для боевиков курдской автономии на севере Ирака для ведения борьбы с террористической группировкой ИГ. Ирак требует от Турции вывода военнослужащих из Башика. Турция же заявляла о своем присутствии там в рамках норм международного права.