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Между Турцией, Грузией и Россией запустят круглогодичное паромное сообщение

Между Турцией, Грузией и Россией запустят круглогодичное паромное сообщение Круглогодичное паромное сообщение будет запущено между Турцией, Грузией и Россией.
В регионе
20 сентября 2023 г. 00:41
Между Турцией, Грузией и Россией запустят круглогодичное паромное сообщение

Круглогодичное паромное сообщение будет запущено между Турцией, Грузией и Россией.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Владимир Падалко по итогам заседания Российско-Грузинского Делового совета при ТПП РФ.

"Поговорили по части паромного сообщения Турция - Грузия - Россия на морском поприще. Сейчас запускается паром на 150 автомобилей и 300 пассажирских мест, который будет действовать практически уже круглогодично. Это не решит проблему логистики с Грузией, но это все равно дополнительно", - сказал Падалко.

По его словам, на заседании также поднимался вопрос о железнодорожном сообщении между Грузией и Россией. "Если сумеем возродить железнодорожное сообщение, то как оно пойдет - через новые маршруты, которые предлагает Ингушетия? Или реанимируем старый маршрут через Абхазию, что будет прорывным моментом", - отметил вице-президент ТПП.

Он подчеркнул также, что было направлено обращение к авиаперевозчикам с пожеланием снизить цены на билеты для пассажиров, летающих из России в Грузию и в обратном направлении.

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