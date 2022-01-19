Между сторонниками Порошенко и полицией произошли стычки

Перед зданием Печерского райсуда в Киеве произошла потасовка между сторонниками пятого президента Петра Порошенко и представителями полиции.

Перед зданием Печерского райсуда в Киеве произошла потасовка между сторонниками пятого президента Петра Порошенко и представителями полиции.

Об этом передает Report со ссылкой на УНИАН.

Сторонники политика хотели разжечь костер в бочке, однако правоохранители не позволили. На месте дежурят представители Нацгвардии, спецназовцы и полиция. Правоохранители пытались оттеснить протестующих от палаток.

19 января под судом собралась акция в поддержку Порошенко, которому сегодня объявят меру пресечения.

Решение о мере пресечения Порошенко выбирают в рамках дела о преступной схеме поставки угля. Уголовное производство против Порошенко расследуется по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации.