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Между сторонниками и противниками Пашиняна произошла перепалка в Ереване

Между сторонниками и противниками Пашиняна произошла перепалка в Ереване В Ереване произошла перепалка между сторонниками и противниками Никола Пашиняна в ходе шествия в рамках объявленного премьер-министром трехдневного траура
В регионе
19 декабря 2020 г. 14:02
Между сторонниками и противниками Пашиняна произошла перепалка в Ереване

В Ереване произошла перепалка между сторонниками и противниками Никола Пашиняна в ходе шествия в рамках объявленного премьер-министром трехдневного траура.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik Armenia.

Один из граждан заявил, что является отцом погибшего солдата и не хочет, чтобы Пашинян и его политическая команда посетили могилу его сына и других воинов.Председатель постоянной комиссии по обороне Национального Собрания Андраник Кочарян поставил под сомнения его слова, объясняя это провокацией противников Пашиняна.

"Мы все идем в Ераблур, потому что нас там ждут родные погибших", - заявил Кочарян.

Ранее Пашинян призвал граждан принять участие в шествии памяти погибших в ходе карабахской войны. С 19 по 21 декабря в Армении объявлен трехдневный траур. Шествие в Ереване планируется начать с площади Республики и завершить в пантеоне "Ераблур".

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