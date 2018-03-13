Между США и Турцией достигнута договоренность по Манбиджу, террористов выведут из региона

© Report

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ "Как только силы YPG покинут Манбидж, американские и турецкие военные будут сообща обеспечивать безопасность региона".

Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, об этом заявил находящийся с визитом в Москве министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, 19 марта будет определена "Дорожная карта" по Сирии:

"После того как силы YPG (сирийское крыло РПК – Report) покинут Манбидж, военные США и Турции будут совместно обеспечивать безопасность в регионе. Нам известно, что США не смогут вернуть все переданное YPG оружие. Многое из них устарело, некоторое утрачено. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что оружие, переданное террористам, будет возвращено. Мы посмотрим, как Америка исполнит данное обещание в рамках американо-турецкой рабочей группы".

Отметим, что 19 марта Мевлют Чавушоглу встретится в Вашингтоне с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. На повестке встречи будет сирийский вопрос.