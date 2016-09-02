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    Между Россией и Турцией возобновляется чартерное авиасообщение

    Первый чартерный рейс совершит российская авиакомпания Royal Flight

    Баку. 02 Сентября. REPORT.AZ/ Чартерное авиасообщение между Россией и Турцией возобновляется после почти годового перерыва.

    Как передает Report, первый чартерный рейс совершит российская авиакомпания Royal Flight.

    Рейс RL7701 должен вылететь из Шереметьева в Анталью в 17:20, на борту Boeing 767 ожидается около 300 туристов.

    На данный момент интерес к чартерам в Турцию проявляют российские авиакомпании Royal Flight, Azur Air, Nord Wind и IFLy. Они уже получили разрешение Росавиации на выполнение рейсов.

    В свою очередь, авиационные власти Турции заявили, что они выдали более 60 разрешений турецким авиакомпаниям на чартерные полеты в Россию. Они отмечали, что выдают разрешения без каких-либо ограничений, по мере поступления запросов.

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