Между Россией и Ираном заключено соглашение о военном сотрудничестве

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Министр обороны России Сергей Шойгу совершил официальный визит в Иран.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил официальный представитель минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

С.Шойгу обсудил с министром обороны Ирана, бригадным генералом Хусейном Дехганом вопросы расширения сотрудничества на глобальном и региональном уровне в военной и военно-технической областях.

В ходе визита Ш.Шойгу и Х.Дехган заключили межправительственное соглашение о военном сотрудничестве.