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    Между Россией и Ираном заключено соглашение о военном сотрудничестве

    Шойгу посетил Тегеран

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Министр обороны России Сергей Шойгу совершил официальный визит в Иран.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил официальный представитель минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

    С.Шойгу обсудил с министром обороны Ирана, бригадным генералом Хусейном Дехганом вопросы расширения сотрудничества на глобальном и региональном уровне в  военной и военно-технической областях.

    В ходе визита Ш.Шойгу и Х.Дехган заключили межправительственное соглашение о военном сотрудничестве. 

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