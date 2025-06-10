О нас

Между РФ и Украиной состоялся очередной обмен военнопленными

Между РФ и Украиной состоялся очередной обмен военнопленными РФ в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями вернула вторую группу российских военнослужащих, взамен передана аналогичная численность военнопленных ВСУ.
В регионе
10 июня 2025 г. 18:24
Между РФ и Украиной состоялся очередной обмен военнопленными

РФ в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями вернула вторую группу российских военнослужащих, взамен передана аналогичная численность военнопленных ВСУ.

Как передает Report, об этом сообщили в Минобороны России.

"10 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, из Украины была возвращена вторая группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ", - сказали в ведомстве.

В Минобороны РФ уточнили, что в настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Беларуси, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Russia and Ukraine exchange another group of POWs
Версия на азербайджанском языке Rusiya və Ukrayna arasında növbəti hərbi əsir mübadiləsi baş tutub

Самое важное

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi