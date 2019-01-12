В Армении между полицией и участниками акции протеста произошло столкновение - ВИДЕО

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Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В Армении между полицией и участниками протестной акции, выступающими за арест бывшего заместителя министра обороны страны Манвела Григоряна, произошло столкновение, передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Участники акции закрыли дорогу к аэропорту, проигнорировав требования сотрудников полиции, что стало причиной столкновения.

https://youtu.be/v-oZwLtNNeA

Напомним, Напомним, что Манвел Григорян был задержан 19 июня. Ему было предъявлено обвинение в незаконном хранении боеприпасов, присвоении имущества. Решением суда общей юрисдикции города Еревана от 21 декабря 2018 года он был освобожден из-под стражи под залог в размере 25 млн. драмов. Данное решение было обжаловано Генпрокуратурой Армении в Апелляционном уголовном суде.