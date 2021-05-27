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Между и.о. министра обороны Армении и главой генштаба напряженные отношения

Между и.о. министра обороны Армении и главой генштаба напряженные отношения О ситуации даже докладывали и.о. премьера Николу Пашиняну
В регионе
27 мая 2021 г. 12:00
Между и.о. министра обороны Армении и главой генштаба напряженные отношения
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Между исполняющим обязанности министра обороны Армении Вагаршаком Арутюняном и начальником Генштаба Артаком Давтяном напряженные отношения.

Как сообщает Report, об этом пишет армянская газета "Жоховурд".

Издание отмечает, что в эти дни серьезно обострились отношения между и.о. министра обороны Вагаршаком Арутюняном и начальником Генштаба Артаком Давтяном, который ни одно свое решение не согласовывает с Арутюняном, многие шаги делает в обход и.о. министра.

"Внутри армянского генералитета царит настоящий раздрай", - пишет газета "Жоховурд".

По сведениям газеты, о ситуации даже докладывали и.о. премьера Николу Пашиняну.

Издание пишет, что огромным влиянием в министерстве пользуется первый заместитель главы ГШ Аршак Карапетян, который стал своеобразным "серым кардиналом" в ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın müdafiə naziri ilə Baş Qərargah rəisinin münasibətləri gərgindir

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