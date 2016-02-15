Между Грузией и Ираном вновь действует безвизовый режим

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Введенный Грузией визовый режим с Ираном упразднен с 15 февраля. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом журналистам заявил заместитель посла Ирана в Грузии Мохсен Кебряй.

Как отметил заместитель посла, в результате отмены Грузией безвизового режима с Ираном пострадали экономические связи и сообщение между двумя странами.

"Вообще, экономические связи развиваются тогда, когда между народами есть свободное передвижение, когда инвестор свободно приезжает и вкладывает капитал в желаемую сферу, начинает экономическую деятельность. Отмена безвизового режима отразилась на торговом обороте между Ираном и Грузией. Если в 2012-13 годах торговый оборот был в пределах 200 млн. долларов, сегодня он даже не достигает 130 млн. Однако это можно исправить, потому что у Грузии и Ирана есть потенциал для увеличения торгового оборота", - заявил Мохсен Кебряй.