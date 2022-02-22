О нас
Аудио новости

Между Эрдоганом и Зеленским состоялся телефонный разговор

Между Эрдоганом и Зеленским состоялся телефонный разговор Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его украинским коллегой Володимиром Зеленским.
В регионе
22 февраля 2022 г. 17:46
Между Эрдоганом и Зеленским состоялся телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его украинским коллегой Володимиром Зеленским.

Как сообщает Report, об этом глава Украинского государства сообщил в Twitter.

“Я поблагодарил за поддержку позиции Украины в отношении последних провокационных решений России. Я также выразил благодарность за поддержку инициативы по проведению саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН с участием Германии, Украины и Турции”, - отметил украинский лидер.

Официальная Анкара осудила признание Россией так называемых республик, созданных на территории Украины.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Erdogan, Zelensky hold phone conversation 
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan və Zelenski arasında telefon danışığı olub

Экслюзивные новости

И.о. главы Конституционного Суда Украины: Я против новой Конституции
ФотоИ.о. главы Конституционного Суда Украины: Я против новой Конституции
22 февраля 2022 г. 10:08
В полицию поступило много жалоб на главу компании, перекрывшего дорогу в Баку
В полицию поступило много жалоб на главу компании, перекрывшего дорогу в Баку
21 февраля 2022 г. 12:12
Первый газ с Абшерона будет получен в 2023 году
Первый газ с "Абшерона" будет получен в 2023 году
18 февраля 2022 г. 13:23
Вилаят Эйвазов назначил генерала на высокую должность
Вилаят Эйвазов назначил генерала на высокую должность
18 февраля 2022 г. 11:49
BP в этом году остановит на профилактику две морские платформы в Азербайджане
BP в этом году остановит на профилактику две морские платформы в Азербайджане
17 февраля 2022 г. 12:16
Названа дата отчета правительства в Милли Меджлисе
Названа дата отчета правительства в Милли Меджлисе
17 февраля 2022 г. 09:42
TARSİM выдвинул предложение об обязательном аграрном страховании
TARSİM выдвинул предложение об обязательном аграрном страховании
16 февраля 2022 г. 18:45
В Азербайджанском Каспийском морском пароходстве зарплаты увеличены на 15%
В "Азербайджанском Каспийском морском пароходстве" зарплаты увеличены на 15%
15 февраля 2022 г. 14:24
Министр: Ожидается, что TAP заработает в полную мощность в 2023 году
Министр: Ожидается, что TAP заработает в полную мощность в 2023 году
15 февраля 2022 г. 13:16
Российский банк почти в 2 раза увеличил выплату дивидендов ГНФАР
Российский банк почти в 2 раза увеличил выплату дивидендов ГНФАР
14 февраля 2022 г. 17:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi