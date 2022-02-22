Между Эрдоганом и Зеленским состоялся телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его украинским коллегой Володимиром Зеленским.

Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его украинским коллегой Володимиром Зеленским.

Как сообщает Report, об этом глава Украинского государства сообщил в Twitter.

“Я поблагодарил за поддержку позиции Украины в отношении последних провокационных решений России. Я также выразил благодарность за поддержку инициативы по проведению саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН с участием Германии, Украины и Турции”, - отметил украинский лидер.

Официальная Анкара осудила признание Россией так называемых республик, созданных на территории Украины.