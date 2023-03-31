Между депутатами армянского парламента произошла драка

Между депутатами армянского парламента произошла драка.

Между депутатами армянского парламента произошла драка.

Как сообщает "Report" со ссылкой на "NEWS.am", об этом заявила парламентская фракция "Армения".

Согласно информации, сотрудники правоохранительных органов вывели из здания законодательного органа Мгера Саакяна, депутата фракции "Армения" ("Айастан"), возглавляемой экс-президентом Робертом Кочаряном.

Спикер парламента Ален Симонян также находился в рабочем помещении фракции во время инцидента. Из кабинета доносились крики и шум.

А. Симонян дал указание удалить журналистов с места происшествия.