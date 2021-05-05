Между Азербайджаном и Грузией готовятся новые документы

Между правительствами Азербайджана и Грузии подписано более 100 документов, и, насколько мне известно, на данный момент подготавливаются 15 документов

"Между правительствами Азербайджана и Грузии подписано более 100 документов, и, насколько мне известно, на данный момент подготавливаются 15 документов".

Как передает местное бюро Report, об этом председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова заявила на встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

По словам спикера, экономическое сотрудничество между двумя странами имеет большое значение: "В прошлом году во время пандемии товарооборот между нашими странами превысил 500 миллионов долларов. Это демонстрирует широкий масштаб нашего сотрудничества".

С.Гафарова отметила, что азербайджанская и грузинская делегации успешно сотрудничают в Парламентской ассамблее Совета Европы, НАТО, Евронест, ОБСЕ и других международных организациях.

Председатель Милли Меджлиса также добавила, что связи между группами дружбы в парламентах остаются тесными.