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Между Азербайджаном и Грузией готовятся новые документы

Между Азербайджаном и Грузией готовятся новые документы Между правительствами Азербайджана и Грузии подписано более 100 документов, и, насколько мне известно, на данный момент подготавливаются 15 документов
В регионе
5 мая 2021 г. 21:12
Между Азербайджаном и Грузией готовятся новые документы

"Между правительствами Азербайджана и Грузии подписано более 100 документов, и, насколько мне известно, на данный момент подготавливаются 15 документов".

Как передает местное бюро Report, об этом председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова заявила на встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

По словам спикера, экономическое сотрудничество между двумя странами имеет большое значение: "В прошлом году во время пандемии товарооборот между нашими странами превысил 500 миллионов долларов. Это демонстрирует широкий масштаб нашего сотрудничества".

С.Гафарова отметила, что азербайджанская и грузинская делегации успешно сотрудничают в Парламентской ассамблее Совета Европы, НАТО, Евронест, ОБСЕ и других международных организациях.

Председатель Милли Меджлиса также добавила, что связи между группами дружбы в парламентах остаются тесными.

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