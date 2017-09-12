Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Между Арменией и Ираном заработает упрощённый таможенный коридор.

Как сообщает Report со ссылкой на "Новости Армении", 12 сентября 92 голосами "за" соглашение ратифицировало Национальное Собрание Армении.

По соглашению, если груз осматривается на одной стороне границы, то не будет повторно и столь внимательно осматриваться на другой. Иными словами, таможни двух стран будут доверять заверенным таможенным декларациям своих коллег.

Отметим, что правительство Армении одобрило соглашение 13 июля, а парламент Ирана – 19-го июля.