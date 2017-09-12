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    Мевлют Чавушоглу: Замораживание поставок немецкого оружия Турции сделает ее сильнее

    Турция никогда не попадет в безвыходную ситуацию

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Решение Германии заморозить поставки оружия Анкаре приведет к тому, что Турция станет сильнее, наращивая собственное производство вооружений.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

    "Подобный подход приводит к тому, что мы сами становимся сильнее. Во всех сферах наращиваем собственное производство. Производим свои самолеты, вертолеты. Турция никогда не попадет в безвыходную ситуацию", - заявил Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре.

    Он добавил, что заявление Габриэля является "неподобающим" для главы МИД, в то время как позиция Меркель, которая выступила против полного запрета поставок вооружений в Турцию, является "более правильной".

    Накануне глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Германия приняла решение заморозить поставки оружия Турции по действующим контрактам в связи с обострением двусторонних отношений. В то же время канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила против полного запрета на поставки оружия Турции.

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