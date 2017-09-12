Мевлют Чавушоглу: Замораживание поставок немецкого оружия Турции сделает ее сильнее

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Решение Германии заморозить поставки оружия Анкаре приведет к тому, что Турция станет сильнее, наращивая собственное производство вооружений.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Подобный подход приводит к тому, что мы сами становимся сильнее. Во всех сферах наращиваем собственное производство. Производим свои самолеты, вертолеты. Турция никогда не попадет в безвыходную ситуацию", - заявил Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре.

Он добавил, что заявление Габриэля является "неподобающим" для главы МИД, в то время как позиция Меркель, которая выступила против полного запрета поставок вооружений в Турцию, является "более правильной".

Накануне глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Германия приняла решение заморозить поставки оружия Турции по действующим контрактам в связи с обострением двусторонних отношений. В то же время канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила против полного запрета на поставки оружия Турции.