Мевлют Чавушоглу встретился с азербайджанскими волонтерами в Турции

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился с командой азербайджанских волонтеров в палаточном лагере, возведенном для пострадавших от землетрясения в Кахраманмараше.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился с командой азербайджанских волонтеров в палаточном лагере, возведенном для пострадавших от землетрясения в Кахраманмараше.

Об этом Report сообщили в Азербайджанском молодежном фонде.

Министр Мевлют Чавушоглу поделился в соцсетях публикацией, посвященной встрече с азербайджанскими волонтерами. В своем посте глава МИД Турции отметил, что в Азербайджане каждый хочет помочь Турции, и выразил благодарность волонтерам. Чавушоглу сделал памятное фото с молодыми добровольцами из Азербайджана.

Отметим, что уже более 2 недель азербайджанские волонтеры оказывают помощь пострадавшим в палаточных городках в Кахраманмараше, Хатае, Адыямане и Малатье, подвергшимся наибольшим разрушениям в результате землетрясений в Турции.