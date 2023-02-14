Мевлют Чавушоглу: Отношения между Израилем и Турцией вступили в новую эру

Отношения между Израилем и Турцией вступили в новую эру. У обеих сторон есть политическая воля для нормализации турецко-израильских отношений.

Отношения между Израилем и Турцией вступили в новую эру. У обеих сторон есть политическая воля для нормализации турецко-израильских отношений.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал на совместной пресс-конференции с израильским коллегой Эли Коэном.

По его словам, Израиль – одна из стран, первых оказавших поддержку Турции: "Спасатели из Израиля также являются одними из оказавших наибольшую поддержку в спасательных работах в Кахраманмараше. Они помогли вызволить из-под завалов 19 человек. В Израиле некоторые муниципальные здания были освещены цветами флага Турции. Мы высоко оцениваем всю подобную поддержку, оказываемую нашей стране в трудные дни".

Министр отметил, что отношения между Израилем и Турцией вступили в новую эру: "Сегодня мы вновь увидели наличие политической воли для развития отношений между двумя странами. С моим уважаемым коллегой Эли Коэном мы обсудили эти вопросы. Сегодня после встречи с президентом Реджепом Тайипомом Эрдоганом глава МИД Израиля встретится с израильскими спасателями в Кахраманмараше".