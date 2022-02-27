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Мевлют Чавушоглу: Турция намерена следить за выполнением положений Конвенции Монтре

Мевлют Чавушоглу: Турция намерена следить за выполнением положений Конвенции Монтре "Анкара рассматривает происходящее на Украине как войну, и после этого намерена следить за выполнением положений Конвенции Монтре".
В регионе
27 февраля 2022 г. 21:31
Мевлют Чавушоглу: Турция намерена следить за выполнением положений Конвенции Монтре

"Анкара рассматривает происходящее на Украине как войну, и после этого намерена следить за выполнением положений Конвенции Монтре".

Как передает Report, об этом в эфире телеканала CNN Türk заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Конвенция Монтре регулирует прохождение военных кораблей прибрежных и не прибрежных стран в Черном море. Турция до сих пор строго соблюдала конвенцию, мы будем прозрачно выполнять 19-ю статью Конвенции Монтре. Изначально это была атака России, мы оценивали ее со специалистами, военными и юристами. Теперь это превратилось в войну. Это не военная операция, а война, - сказал министр. - Если военный корабль России или Украины отправляется в порт основной стоянки, то этот проход не может быть заблокирован. Совершенно ясно, зарегистрирован ли этот корабль в указанном порте. Если он отправляется на базу, то он не должен участвовать в войне после того, как пройдет через Босфор".

Совету Европы нет никакой пользы от разрыва связей с Россией, Турция выступает на стороне диалога, отметил Чавушоглу.

"Утверждения о том, что Турция не участвовала в санкциях против России, не соответствуют действительности. Мы сказали, что не приемлем нападения Россия. Наша цель - диалог. Мы четко заявили, о своей поддержке Украины, - сказал он. - Делаем упор на переговоры и диалог. Есть ли какая-то польза для Совета Европы в разрыве связей с Россией? Нет".

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Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu: “Türkiyə Montrö Konvensiyasının müddəalarını həyata keçirəcək”

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