Мевлют Чавушоглу: Турция и Германия выступают с единой позиции в вопросе территориальной целостности Сирии

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Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ "Территориальная целостность Сирии представляет важное значение и в данном вопросе Турция и Германия выступают с единой позиции".

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции, проведенной с немецким коллегой Зигмаром Габриэлем в ходе визита в Германию.

На встрече министров обсудили ситуацию в Сирии, принятое Совбезом ООН решение относительно режима прекращения огня.

В ответ на вопрос относительно передачи Турции одного их лидеров РПК/YPG-PYD Салиха Муслима, З.Габриэль сказал, что требование было представлено в министерство юстиции Германии: "Будет рассмотрена юридическая сторона вопроса. Турция дала нам вербальную ноту".

З.Габриэль также коснулся поездок граждан Германии в Турцию и заявил, что в этом году их число возрастет: "Немецкие туристы соскучились по Турции. В рассмотрении МИД Германии предупреждения касательно поездок в Турцию есть польза. Сделанное нашим гражданам последнее предупреждение не отражает действительности в Турции".

В свою очередь М.Чавушоглу сказал, что Турция является одной из красивейших стран мира: "Естественно, немцы не будут лишены возможности отдыха в Турции".