Мевлют Чавушоглу: Турция - единственная страна НАТО, которая реально борется с терроризмом

Турция - единственная страна НАТО, которая искренне борется с терроризмом.

Турция - единственная страна НАТО, которая реально борется с терроризмом.

Как сообщает Report, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил об этом во время своего выступления на Форуме по безопасности, проходящем в Стамбуле.

Он отметил, что терроризм является одной из двух угроз, с которыми сталкивается НАТО: "Поэтому все союзники должны поддерживать борьбу с терроризмом. Мы будем успешно продолжать борьбу со всеми террористическими организациями, включая ППК, ИГИЛ и YPG. Мы вносим свой огромный вклад в деятельность НАТО. Турция придает сил Альянсу".

M.Чавушоглу подчеркнул, что Турция является одной из самых передовых стран НАТО.