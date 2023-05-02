О нас

Мевлют Чавушоглу: Турция - единственная страна НАТО, которая реально борется с терроризмом

Мевлют Чавушоглу: Турция - единственная страна НАТО, которая реально борется с терроризмом Турция - единственная страна НАТО, которая искренне борется с терроризмом.
В регионе
2 мая 2023 г. 12:25
Мевлют Чавушоглу: Турция - единственная страна НАТО, которая реально борется с терроризмом
Мевлют Чавушоглу

Турция - единственная страна НАТО, которая реально борется с терроризмом.

Как сообщает Report, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил об этом во время своего выступления на Форуме по безопасности, проходящем в Стамбуле.

Он отметил, что терроризм является одной из двух угроз, с которыми сталкивается НАТО: "Поэтому все союзники должны поддерживать борьбу с терроризмом. Мы будем успешно продолжать борьбу со всеми террористическими организациями, включая ППК, ИГИЛ и YPG. Мы вносим свой огромный вклад в деятельность НАТО. Турция придает сил Альянсу".

M.Чавушоглу подчеркнул, что Турция является одной из самых передовых стран НАТО.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Cavusoglu: Türkiye - only NATO country sincerely fighting terrorism
Версия на азербайджанском языке Mövlud Çavuşoğlu: "Türkiyə terrorla səmimi şəkildə mübarizə aparan yeganə NATO ölkəsidir"

Самое читаемое

Новый турецкий боевой БПЛА впервые выведен на взлетно-посадочную полосу
ФотоНовый турецкий боевой БПЛА впервые выведен на взлетно-посадочную полосу
26 апреля 2023 г. 11:38
Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
26 апреля 2023 г. 14:08
В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Франции
В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Франции
27 апреля 2023 г. 12:33
Завтра в Азербайджане ожидается до 29 градусов тепла
Завтра в Азербайджане ожидается до 29 градусов тепла
28 апреля 2023 г. 13:15
Пилоты Формулы-1 провели встречу с фанатами в Баку
Пилоты Формулы-1 провели встречу с фанатами в Баку
29 апреля 2023 г. 11:50
SOCAR увеличил переработку нефти на более чем 5%
SOCAR увеличил переработку нефти на более чем 5%
29 апреля 2023 г. 15:10
Выступление президента Ильхама Алиева на TEKNOFEST широко освещалось в турецких СМИ
ФотоВыступление президента Ильхама Алиева на TEKNOFEST широко освещалось в турецких СМИ
29 апреля 2023 г. 21:50
Состоялся телефонный разговор между президентом Ильхамом Алиевым и госсекретарем США
Состоялся телефонный разговор между президентом Ильхамом Алиевым и госсекретарем США
1 мая 2023 г. 02:45
Производство обуви в Азербайджане выросло на 8%
Производство обуви в Азербайджане выросло на 8%
1 мая 2023 г. 11:54
В Зардабе задержан житель Баку, пытавшийся продать автомат
В Зардабе задержан житель Баку, пытавшийся продать автомат
2 мая 2023 г. 09:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi