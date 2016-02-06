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    Мевлют Чавушоглу: Страна останется открыта для беженцев из Сирии

    Мы продолжаем проводить политику открытых дверей для всех людей, которые бегут от сирийского режима и российских авиаударов

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ "Турция остается открыта для беженцев из Сирии".

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на фоне репортажей ведущих мировых телеканалов с турецко-сирийской границы, где в настоящий момент скопилось свыше 20 тысяч беженцев из Сирии. 

    "Мы продолжаем проводить политику открытых дверей для всех людей, которые бегут от сирийского режима и российских авиаударов".

    Чавушоглу вновь обвинил сирийские правительственные силы в обстрелах "гражданских лиц, школ и госпиталей".

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