Мевлют Чавушоглу: США должны сделать выбор между Турцией и ПДС

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в США должны сделать выбор между его страной и сирийской курдской Партией демократического союза (ПДС), которую Анкара считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом Чавушоглу заявил в ходе своего визита в Венгрию.

"Разве может быть такое понимание, что ИГ - плохая террористическая организация, поскольку она радикальная, а РПК и ПДС - лучше нее, потому что они марксистско-ленинские? Все они террористические организации, и нельзя сказать, что какая-то из них лучше. США должны принять решение - кто является их партнерами в вопросе борьбы с ИГ и по вопросу Сирии: мы или террористические организации? Мы довели нашу позицию до нашего друга (вице-президента США) Джо Байдена, и я лично много раз разъяснял (госсекретарю США) Джону Керри, что ПДС является составной частью РПК. Неприемлемо считать террористической организацией РПК и в то же время сотрудничать с ПДС", - заявил Чавушоглу.

Ранее официальный представитель госдепа США Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не считают партию сирийских курдов террористами и уверены, что ее члены являются "эффективными борцами" с "Исламским государством".