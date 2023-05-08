Мевлют Чавушоглу: Ситуация на Южном Кавказе остается напряженной из-за неискренности Армении

Ситуация на Южном Кавказе остается напряженной из-за неискренности Армении.

Ситуация на Южном Кавказе остается напряженной из-за неискренности Армении.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время своего выступления в Анталии.

По его словам, сейчас в мире царит бессистемность: "Раньше мы говорили о международных системах. А сейчас мы обсуждаем несогласованность. В центре Европы идет война. Однако целью создания ООН и Евросоюза было предотвращение конфликтов".

По словам министра, никакая другая страна не проводит такую взвешенную политику по войне в Украине, как это делает Турция: "Мы должны продолжать эту политику. Сбалансированная политика Турции очень полезна для этой страны".