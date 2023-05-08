О нас

Мевлют Чавушоглу: Ситуация на Южном Кавказе остается напряженной из-за неискренности Армении

Мевлют Чавушоглу: Ситуация на Южном Кавказе остается напряженной из-за неискренности Армении Ситуация на Южном Кавказе остается напряженной из-за неискренности Армении.
В регионе
8 мая 2023 г. 11:54
Мевлют Чавушоглу: Ситуация на Южном Кавказе остается напряженной из-за неискренности Армении

Ситуация на Южном Кавказе остается напряженной из-за неискренности Армении.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время своего выступления в Анталии.

По его словам, сейчас в мире царит бессистемность: "Раньше мы говорили о международных системах. А сейчас мы обсуждаем несогласованность. В центре Европы идет война. Однако целью создания ООН и Евросоюза было предотвращение конфликтов".

По словам министра, никакая другая страна не проводит такую взвешенную политику по войне в Украине, как это делает Турция: "Мы должны продолжать эту политику. Сбалансированная политика Турции очень полезна для этой страны".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Mevlut Cavusoglu: Situation in South Caucasus remains tense because of Armenia's insincerity
Версия на азербайджанском языке Mövlud Çavuşoğlu: "Ermənistan səmimi olmadığına görə Cənubi Qafqazda vəziyyət hələ də gərgindir"

Экслюзивные новости

Игнат: Украине нужны системы ПВО и истребители
Игнат: Украине нужны системы ПВО и истребители
7 мая 2023 г. 13:19
Обнародована последняя ситуация в Бахмуте
Обнародована последняя ситуация в Бахмуте
6 мая 2023 г. 19:38
Посол: Великобритания ценит вклад Азербайджана в обеспечение энергобезопасности Европы
Посол: Великобритания ценит вклад Азербайджана в обеспечение энергобезопасности Европы
6 мая 2023 г. 12:45
Посол: Церемония коронации Карла III объединит наиболее яркие элементы британской культуры и истории
Посол: Церемония коронации Карла III объединит наиболее яркие элементы британской культуры и истории
6 мая 2023 г. 10:00
Эксперт: Албания заинтересована в углублении энергосотрудничества с Азербайджаном
Эксперт: Албания заинтересована в углублении энергосотрудничества с Азербайджаном
5 мая 2023 г. 17:12
Азербайджан и Великобритания близки к cогласованию нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве
Азербайджан и Великобритания близки к cогласованию нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве
5 мая 2023 г. 16:48
Торговый представитель премьер-министра Великобритании посетит Азербайджан
Торговый представитель премьер-министра Великобритании посетит Азербайджан
5 мая 2023 г. 15:44
Брайза: Встреча глав МИД Азербайджана и Армении в США является позитивным знаком
Брайза: Встреча глав МИД Азербайджана и Армении в США является позитивным знаком
5 мая 2023 г. 11:20
Председатель парламента Азербайджана примет участие в коронации Карла ІІІ
Председатель парламента Азербайджана примет участие в коронации Карла ІІІ
4 мая 2023 г. 17:17
Мэтью Брайза: С видением Гейдара Алиева связано сегодняшнее развитие Азербайджана 
ФотоМэтью Брайза: С видением Гейдара Алиева связано сегодняшнее развитие Азербайджана 
4 мая 2023 г. 12:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi