О нас

Чавушоглу: Россия и США должны сдержать слово в связи с Сирией

Чавушоглу: Россия и США должны сдержать слово в связи с Сирией "В Ираке все еще существуют террористические организации, однако ИГИЛ уже ослабла".
В регионе
27 июля 2022 г. 11:47
Чавушоглу: Россия и США должны сдержать слово в связи с Сирией

"В Ираке все еще существуют террористические организации, однако ИГИЛ уже ослабла".

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал в интервью "TV 100".

"РПК и другие террористические организации продолжают свои провокации. Мы всегда говорим, что террористические организации – угроза и для Ирака, и для нас. Если местный режим не справляется в борьбе с террористами, мы сделаем это. Правительство Ирака не может вести успешную борьбу с терроризмом. В этом причина продолжающихся провокаций", - сказал он.

М.Чавушоглу подчеркнул, что Россия и США должны сдержать слово в связи с Сирией: "Они должны были вывести с территории террористов, но не сделали этого. США все еще продолжают поддержку вооружением. США должны дать объяснение в связи с этим".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Cavusoglu: Russia, US must keep their word on Syria
Версия на азербайджанском языке Mövlud Çavuşoğlu: "Rusiya və ABŞ Suriya ilə bağlı sözlərini yerinə yetirməlidir"

Самое читаемое

Новый президент Шри-Ланки обещает жесткие меры против демонстрантов-нарушителей
Новый президент Шри-Ланки обещает жесткие меры против демонстрантов-нарушителей
21 июля 2022 г. 19:46
Госдеп США: Поддержим соглашение по зерновому вопросу между РФ и Украиной
Госдеп США: Поддержим соглашение по зерновому вопросу между РФ и Украиной
22 июля 2022 г. 12:11
В Йемене сообщили о ранении 11 детей в результате обстрела хуситов
В Йемене сообщили о ранении 11 детей в результате обстрела хуситов
24 июля 2022 г. 04:06
Иран назначил нового постпреда при ООН
Иран назначил нового постпреда при ООН
24 июля 2022 г. 18:43
В Азербайджане проблемные кредиты сократились на 28%
В Азербайджане проблемные кредиты сократились на 28%
26 июля 2022 г. 16:27
Белый дом прокомментировал слова Байдена в связи с обнаружением у него рака
Белый дом прокомментировал слова Байдена в связи с обнаружением у него рака
21 июля 2022 г. 02:54
В этом году Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефтяного кокса до 22%
В этом году Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефтяного кокса до 22%
21 июля 2022 г. 11:54
Азербайджан сократил экспорт нефти в Италию на 23%
Азербайджан сократил экспорт нефти в Италию на 23%
21 июля 2022 г. 15:32
В Мексике прогремел взрыв в жилом доме
В Мексике прогремел взрыв в жилом доме
24 июля 2022 г. 06:38
ВС Турции нейтрализовали 5 террористов на севере Сирии
ВС Турции нейтрализовали 5 террористов на севере Сирии
25 июля 2022 г. 03:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi