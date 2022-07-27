Чавушоглу: Россия и США должны сдержать слово в связи с Сирией

"В Ираке все еще существуют террористические организации, однако ИГИЛ уже ослабла".

"В Ираке все еще существуют террористические организации, однако ИГИЛ уже ослабла".

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал в интервью "TV 100".

"РПК и другие террористические организации продолжают свои провокации. Мы всегда говорим, что террористические организации – угроза и для Ирака, и для нас. Если местный режим не справляется в борьбе с террористами, мы сделаем это. Правительство Ирака не может вести успешную борьбу с терроризмом. В этом причина продолжающихся провокаций", - сказал он.

М.Чавушоглу подчеркнул, что Россия и США должны сдержать слово в связи с Сирией: "Они должны были вывести с территории террористов, но не сделали этого. США все еще продолжают поддержку вооружением. США должны дать объяснение в связи с этим".