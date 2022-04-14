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Мевлют Чавушоглу: Путин и Зеленский могут встретиться

Мевлют Чавушоглу: Путин и Зеленский могут встретиться Думаю, что Путин и Зеленский могут встретиться.
В регионе
14 апреля 2022 г. 12:56
Мевлют Чавушоглу: Путин и Зеленский могут встретиться

Думаю, что Путин и Зеленский могут встретиться.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Все зависит от того, согласятся ли лидеры на эту встречу, скажут ли "да", особенно Путин. На самом деле, слова "нет" он и не говорил. Произошедшее в последние дни несколько усилило напряженность. Следует как-то сократить разницу в требованиях сторон, прежде чем встреча состоится", - отметил М.Чавушоглу.

Глава МИД также сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорит по телефону с российским и украинским коллегами.

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Версия на английском языке Cavusoglu: Putin and Zelensky may meet 
Версия на азербайджанском языке Mövlud Çavuşoğlu: "Putinlə Zelenski görüşə bilər"

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