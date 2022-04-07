Мевлют Чавушоглу: Произошедшее в Буче сказалось на переговорном процессе

"Наш диалог как с Россией, так и с Украиной продолжается".

"Наш диалог как с Россией, так и с Украиной продолжается".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Сегодня мы говорили о ходе переговоров. Произошедшее в Буче сказалось на переговорном процессе. Но мы продолжаем наши усилия. Хотим чтобы мир установился как можно скорее", - сказал Чавушолгу.

Сегодня в Брюсселе (Бельгия) состоялась совместная встреча министров иностранных дел стран "Большой семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) и НАТО.